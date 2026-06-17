Собянин сообщил об уничтожении уже 12 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще 10 дронов, летевших на столицу. Таким образом, всего 17 июня над Московским регионом было сбито 12 беспилотников.

Временные ограничения на полеты действуют в столичных аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.