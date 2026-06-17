Движение авто временно перекрывали на Крымском мосту

Фото: kremlin.ru

На Крымском мосту было временно ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Спустя примерно 20 минут движение авто было возобновлено.

Ранее сообщалось, что движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов, питбайков и другой мототехники в Крыму будет временно ограничено по ночам, в период с 20:00 до 06:00 по московскому времени.

Временные ограничения будут действовать с 17 июня до особого распоряжения. Решение было принято для защиты населения, военных, государственных и специальных объектов от угроз.