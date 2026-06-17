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17 июня, 07:53

Происшествия

Средства ПВО сбили за ночь 157 украинских БПЛА над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 157 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на 17 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были сбиты в Московском регионе, Белгородской, Курской, Калужской, Брянской, Орловской, Тульской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Тверской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее шесть человек пострадали в Подмосковье в результате атаки БПЛА. Четверо мужчин получили ранения в Электростали, в поселке Случайном. В Котельниках, в микрорайоне Парковом, пострадал 57-летний мужчина, а в Воскресенске, в деревне Цибино, получила ранения 13-летняя девочка.

Следственный комитет России проведет расследование после атаки БПЛА в Московской области. Следователи также дадут правовую оценку другим эпизодам, связанным с атаками на гражданское население в российских регионах.

СК начал расследование после атаки беспилотников в Подмосковье

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