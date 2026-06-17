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17 июня, 04:35

Политика

Лидеры G7 пообещали усилить санкционное давление на РФ

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Christian Hartmann

Лидеры стран G7 пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в их совместном заявлении по геополитическим вопросам.

По мнению политиков, соглашение между США и Ираном о разблокировке Ормузского пролива формирует наиболее подходящие условия для усиления антироссийских санкций.

Страны G7 также планируют увеличить поставки Украине систем ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности.

Ранее сообщалось, что Евросоюз на саммите G7 вынесет на обсуждение вопрос о выделении Украине еще около 45 миллиардов евро. В Еврокомиссии заявили, что уже согласованный кредит ЕС в 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год.

Между тем европейские страны готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, Европа должна участвовать в переговорах на тех же правах, что и Соединенные Штаты.

Песков заявил, что Киев официально не предлагал встречу Путина и Зеленского на саммите G7

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Сюжет: Санкции
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