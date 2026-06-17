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17 июня, 06:13

Общество

Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 17 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в столице в среду, 17 июня. В отдельных районах пройдет гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 17 до 19 градусов тепла, по области – от 16 до 21 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 10 градусов, а в Подмосковье – до плюс 8 градусов.

Пасмурная и дождливая погода, при которой температура будет ниже нормы, продержится в столичном регионе до конца рабочей недели.

На фоне непогоды ГУП "Мосводосток" продолжает дежурить на столичных улицах. Бригады и специализированная техника рассредоточены на территории Москвы для недопущения образования временных скоплений воды.

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