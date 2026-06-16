Мосводосток организовал дежурство на столичных улицах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГУП "Мосводосток" продолжает дежурить на столичных улицах из-за непогоды. Соответствующую информацию пресс-служба предприятия опубликовала в мессенджере MAX.

С 15 июня бригады и специализированная техника рассредоточены на территории Москвы для недопущения образования временных скоплений воды. Специалисты проводят патрулирование по маршрутам улично-дорожной сети и следят за состоянием водосточной инфраструктуры в низинных участках.

Отдельное внимание уделяется очистке поверхности водоприемных решеток от мусора, который мешает пропуску воды в городскую водосточную сеть. В настоящее время дежурные мероприятия проходят в штатном режиме.

По данным Гидрометцентра России, до 21:00 16 июня в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности. Днем ожидается усиление юго-западного ветра, его скорость в порывах может достигнуть 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение актуально и для Подмосковья. Кроме того, в регионе до 21:00 17 июня действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

В Москве 16 июня ожидаются гроза, дожди и сильный ветер. Столичных водителей призвали быть осторожными за рулем. Им рекомендовали не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость около пешеходных переходов и избегать резких маневров.