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16 июня, 08:30

Транспорт

Столичных водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали быть осторожными за рулем из-за обрушившихся на город дождей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер 16 июня. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей попросили не отвлекаться на телефон во время движения. Вместо этого им порекомендовали использовать гарнитуру или встроенную систему авто.

Кроме того, автомобилистов призвали держать дистанцию от впереди следующих машин, избегать резких маневров на дорогах, заранее снижать скорость у пешеходных переходов и быть внимательнее на подъемах и спусках, а также на мостах и эстакадах.

"Во время дождя тормозной путь увеличивается, а видимость снижается", – предупредили в столичном Дептрансе.

За последние сутки в Москве уже выпало более 50% месячной нормы осадков в Московском регионе. В частности, на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 12 миллиметров осадков, в Строгине – 10, в Тушине – 14, в Бутове – 15. При этом месячная норма составляет 77 миллиметров.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Дмитрове и Мелихове (35 миллиметров, что составляет 53% месячной нормы), в Сергиевом Посаде (32 миллиметра), Клину и Талдоме (26 миллиметров), Солнечногорске (23 миллиметра) и Кашине (20 миллиметров).

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