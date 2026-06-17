"Мосбилет" приглашает на экскурсии по историческим сценам Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичей пригласили побывать в закулисье исторических сцен. С июня по октябрь в городе пройдут тематические экскурсии, фотовыставка и квиз, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, Ленком Марка Захарова регулярно открывает свои двери не только для зрителей спектакля, но и тех, кто хочет узнать историю легендарного театра. 21 июня в 12:00 там пройдет экскурсия "Театр "Ленком Марка Захарова" – театральная и архитектурная жемчужина столицы". Отдельное внимание гиды уделят зданию на улице Малой Дмитровке, которое признано объектом культурного наследия федерального значения.

11 июля в 12:00 состоится обзорная прогулка, в ходе которой участники побывают в рабочих помещениях и узнают об истории театра. Они посетят знаменитый ленкомовский дворик и мемориальный кабинет Марка Захарова.

Осенью в театре организуют экскурсии из цикла "Легенды Ленкома". Например, 13 сентября в 12:00 ждут поклонников народного артиста СССР Евгения Леонова. Гид расскажет в том числе малоизвестные факты об актере.

27 сентября в 12:00 пройдет экскурсия, посвященная творчеству Инны Чуриковой. В программе – посещение мемориальной гримерной актрисы, где представлены ее костюмы для спектаклей.

4 октября в 12:00 можно будет снова погрузиться в историю жизни Марка Захарова, который был худруком театра более 40 лет. Гости посетят его мемориальный кабинет, в котором хранятся личные вещи. 25 октября в 12:00 все желающие могут посетить экскурсию, на которой расскажут о карьере актера Николая Караченцова.

Кроме того, экскурсии подготовил театр "Современник". Они пройдут 20 и 27 июня, 4, 11, 18 и 25 июля. На них участники исследуют здание учреждения, изучат фрагмент стены Белого города XVI века и познакомятся с историями выдающихся артистов.

Также 21 июня, 12 и 26 июля "Современник" предлагает отправиться в путешествие по Чистым прудам. Там в свое время жили Александр Пушкин, Александр Грибоедов и Сергей Эйзенштейн.

Между тем на "Другой сцене" – спецплощадке "Современника" – будет открыта камерная экспозиция работ фотографа Юрия Роста, который снимал в театре репетиции и премьеры. В его объективе оказывались основатели "Современника" Олег Ефремов и Галина Волчек, Олег Табаков, Валентин Гафт, Марина Неелова и Михаил Козаков. Выставка будет открыта 21 и 28 июня с 12:00 до 16:00.

В свою очередь, Московский академический театр имени Владимира Маяковского приглашает на свою историческую сцену. На экскурсиях гости изучат особенности театральной механики, увидят зрительный зал с высоты люстры и пройдут по творческим цехам. В качестве гидов выступят актеры Роман Фомин и Кирилл Кусков, туры состоятся 11 и 12 июля.

Кроме того, 12 июля запланирована детская экскурсия в формате игрового квеста с заданиями и театральными масками. Их проведут артистки Дарья Хорошилова и Анастасия Горелова. Ребята примерят на себя роль костюмера, посмотрят на сценический реквизит и поднимутся на прославленную сцену.

Между тем театр "У Никитских ворот" подготовил экскурсию, которая пройдет 22 июня в 19:00. Гости зайдут в помещения, где шьют костюмы, хранят реквизит, гримируются и готовятся к выходу актеры, а еще побывают за кулисами новой и старой сцен.

"Ведогонь-театр" подготовил детские экскурсии 20 и 28 июня. Юным зрителям расскажут, как рождается спектакль и чем занимаются люди разных театральных профессий.

Также "Мастерская Петра Фоменко" ждет любителей интеллектуальных игр. 20 июня в 18:00 там пройдет квиз "Мастерская вопросов", участникам которого предстоит ответить на вопросы разных уровней сложности по темам, связанным с театром, – литературным, музыкальным, историческим.

Билеты на перечисленные мероприятия можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее москвичей пригласили на спектакли Московского театрального центра "Вишневый сад" по произведениям писателей Антона Чехова, Ивана Тургенева и других классиков. Показы пройдут 19, 20, 21 и 26 июня, а также 23 и 28 августа. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".