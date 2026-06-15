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15 июня, 12:41

Культура

"Мосбилет" приглашает на спектакли в театральный центр "Вишневый сад"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичей и гостей столицы пригласили посетить спектакли Московского театрального центра "Вишневый сад", поставленные по произведениям писателей Антона Чехова, Ивана Тургенева и других классиков, сообщил портал мэра и правительства столицы.

18 июня и 30 августа в театре пройдет спектакль "Чехов. Эскизы" режиссера Александра Савельева. Автор постановки построил спектакль на основе писем Чехова и его рассказов "Из записок вспыльчивого человека", "Скверная история", "Шуточка", "Цветы запоздалые", "Герой-барыня", "Дорогие уроки" и "Душечка". Главным героем в постановке становится сам автор.

Спектакль "Отцы и дети" по известному роману Тургенева состоится 19 июня. Режиссер Наталья Шумилкина создала современный спектакль о нашем времени, но сохранила оригинальный текст.

20 июня и 28 августа состоится постановка "Двенадцать стульев" по одноименному произведению писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Режиссер Виктория Печерникова превратила историю о погоне за бриллиантами в метафору вечного стремления человека к счастью.

Также 21 июня ожидается постановка худрука театрального центра Александра Вилькина "Вишневый сад", посвященная артистке Ольге Широковой. Режиссер остался максимально близок к оригинальному тексту Чехова, отказавшись от модных течений и актуальных интерпретаций. 26 июня состоится еще одна постановка Вилькина по произведению писателя Александра Пушкина "Борис Годунов".

23 августа пройдет спектакль режиссера Ксении Роменковой "Упырь. История одного происшествия" по произведению писателя Алексея Толстого, которое называют родоначальником русской готики. Режиссер сохраняет в постановке атмосферу и необходимое напряжение, дополняя сюжет о вампирах элементами детектива.

Билеты можно приобрести с помощью единого сервиса "Мосбилет".

Ранее москвичей и гостей города пригласили на премьерные показы спектакля "Каренина. Том второй", которые пройдут на основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского 12 и 13 сентября. В новой постановке режиссера Егора Перегудова действие разворачивается уже после ключевых событий романа писателя Льва Толстого.

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