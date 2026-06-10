Фото: театр "Школа драматического искусства"

Театр "Школа драматического искусства" приглашает на спектакль "Федра" по трагедии Жана Расина, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Режиссером постановки стал заслуженный артист России, художественный руководитель режиссерско-актерской лаборатории театра Игорь Яцко. Он отметил, что для него работа над спектаклем начинается еще до выхода актеров на сцену и для каждой постановки он старается выстраивать определенную систему подготовки актеров.

По его словам, за небольшое время надо объединить актеров в "энергетическое целое" и настроить их на общий ритм. Кроме того, театр остается для Яцко пространством исследования, спектакль является результатом "длительного творческого поиска". При этом особое место занимает и зритель, так как важно, чтобы аудитория становилась участником происходящего.

Роль Федры в постановке исполняет заслуженная артистка России Мария Зайкова. Актриса отметила, что для нее центральной темой этой истории является страсть, а главная мысль состоит в том, что в этой истории нет абсолютно безвинных людей – каждый герой делает свой выбор, а затем несет за него ответственность. Зайкова также добавила, что "Федра" является историей о человеческой природе и о том, как люди зависят от любви.

Для актера Олега Малахова, который сыграл роль Тесея, ключом к пониманию истории стал вопрос "Ужель любить грешно?". По мнению артиста, любовь считается созидающим и светлым чувством, однако в пьесе она оказывается связана со страданием, внутренней борьбой и виной. Из-за этого главным словом постановки можно назвать "запрет" – героев разрушает не любовь, а невозможность справиться с тем, что герои в себе обнаруживают.

Историю внутренней борьбы с самим собой видит и исполнивший роль Ипполита Иван Товмасян. По его словам, центральная тема спектакля – запрет и человеческая слабость перед искушением, при этом главной особенностью пьесы можно назвать психологическую достоверность. Для Товмасяна работа оказалась очень личной, поскольку он старался идти от собственного опыта и переживаний.

Приобрести билет на спектакль можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что 12 и 13 сентября на основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского пройдут премьерные показы спектакля "Каренина. Том второй". Часть постановки зрители увидят глазами Алексея Каренина, другую – глазами Алексея Вронского, еще одну – глазами Дарьи Облонской. Лишь события третьего акта будут представлены с точки зрения Карениной.

