Ведущий Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак

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Английский телеведущий Джереми Кларксон, который широко известен как ведущий шоу Top Gear и The Grand Tour, заявил, что у него выявили агрессивную форму рака. Его слова передает газета Daily Mail.

Кларксон объявил о болезни во время производства последних эпизодов собственного шоу "Ферма Кларксона", которое выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime. Своим коллегам по проекту телеведущий рассказал, что знал о диагнозе с мая.

Издание уточняет, что Кларксон уже имел проблемы со здоровьем. В частности, в 2024 году его доставили в больницу с болями в груди.

Ранее у канадского актера Тайлера Мэйна, который сыграл Саблезубого в фильме "Люди Икс", обнаружили рак груди. Сам артист отметил, что рак молочной железы встречается у мужчин редко. По его словам, на него приходится около 1% всех случаев.

