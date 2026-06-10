Актеру из "Людей Икс" Мэйну диагностировали рак груди

Фото: кадр из фильма "Люди Икс"; режиссер – Брайан Сингер; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Bad Hat Harry Productions, Donners' Company

У канадского актера Тайлера Мэйна, который сыграл Саблезубого в фильме "Люди Икс", обнаружили рак груди. Об этом сообщил сам артист в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

При этом он подчеркнул, что рак молочной железы встречается у мужчин редко. На него приходится около 1% всех случаев.

Ранее сообщалось, что врачи дважды диагностировали онкологию австралийской певице Кайли Миноуг. В 2005 году у нее обнаружили рак груди. Ей удалось побороть болезнь после удаления опухоли, курса химиотерапии и лучевой терапии.

Второй раз онкологическое заболевание у нее выявили в 2021 году. При этом, какой именно диагноз ей поставили, Миноуг не уточнила. По ее словам, ей повезло своевременно узнать о раке и вылечиться.