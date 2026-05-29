Роскачество обнаружило несоответствия ГОСТу у большинства вин в мягких упаковках

В Роскачестве заявили, что большинство вин в мягкой упаковке, представленных на российском рынке, не дотягивают даже до минимальных требований ГОСТа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

"Из 16 образцов 9 не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТа, у многих – явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино", – говорится в сообщении.

Образцы, получившие оценки ниже национального стандарта, отправили на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве предупредили, что некоторые из них могут иметь признаки фальсификации и представлять опасность для покупателей.

Производителям уже направлены претензионные письма, а по итогам дегустационной и лабораторной проверок к делу подключатся контрольно-надзорные органы.

Единственным вином, сумевшим преодолеть планку повышенного стандарта Роскачества, оказался трехлитровый "Гуд Фиш" от ООО "Олимп".

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на этиловый спирт, который впервые с 2015 года ввел актуализированные требования к производству продукта. Нормы вступили в силу 15 апреля. Они распространились на спирт, производимый из зерна, причем сырье должно быть исключительно российским.