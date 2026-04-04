В России введут новый ГОСТ на спирт

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на этиловый спирт, который впервые с 2015 года вводит актуализированные требования к производству продукта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Стандарт вступит в силу 15 апреля 2026 года. Нормы распространяются на спирт, производимый из зерна, причем сырье должно быть исключительно российским.

В Росстандарте пояснили, что цель разработки – выпуск спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими характеристиками. Это достигается за счет строгих требований к качеству зерна, его ассортименту (включая редко используемые виды) и режимам переработки.

ГОСТ вводит разделение на две категории: "Классический" и "Ультра". Первый производят из пшеницы, ржи или их смеси с долей этилового спирта не менее 96%. Для марки "Ультра" разрешено использовать пшеницу, рожь, ячмень, пшеницу спельты и полбу в различных сочетаниях. Минимальная объемная доля спирта здесь выше – от 96,3%.

Ключевое отличие "Ультры" – минимизация содержания метилового спирта как наиболее токсичной примеси. В Росстандарте подчеркнули, что это достигается жесткими требованиями к режимам переработки зерна на всех стадиях, включая брагоректификацию.

