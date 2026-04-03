В РФ разработали проект ГОСТа для борща, оливье, окрошки и другой русской кухни

В России разработан проект национального стандарта на блюда традиционной русской кухни, включающий борщ, колобок, окрошку, винегрет, салаты оливье, селедка под шубой и мимоза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В новый список также вошли рекомендации по приготовлению жульена, вареников, драников, зефира, кулебяки, русской горчицы, хрена, компота, пирожного "картошка", зеленых щей, сбитня, хвороста и блинов.

В Минпромторге уточнили, что проект ГОСТа разработан рабочей группой по популяризации русской кухни при участии Роскачества. Документ объединяет лучшие практики приготовления, историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.

В ведомстве подчеркнули, что ГОСТ носит добровольный характер и служит ориентиром для предпринимателей, желающих работать в специализации "Русская кухня". Стандарт не ограничивает авторские отступления: блюда с нетипичными ингредиентами или изменённым способом приготовления будут считаться "русской кухней в авторском прочтении".

Первая часть проекта включает 133 блюда, в ближайшее время перечень пополнят еще не менее 130 позиций. При этом ГОСТ уже получил концептуальную поддержку ресторанного сообщества.

Ранее в России был утвержден новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к производству и качеству продукции. По новым правилам, для изготовления мороженой рыбы разрешается использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу. Изменения вступят в силу с июня 2026 года.