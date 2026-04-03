Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 01:24

Общество

В РФ разработали проект ГОСТа для борща, оливье, окрошки и другой русской кухни

Фото: depositphotos/lisovskaya

В России разработан проект национального стандарта на блюда традиционной русской кухни, включающий борщ, колобок, окрошку, винегрет, салаты оливье, селедка под шубой и мимоза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В новый список также вошли рекомендации по приготовлению жульена, вареников, драников, зефира, кулебяки, русской горчицы, хрена, компота, пирожного "картошка", зеленых щей, сбитня, хвороста и блинов.

В Минпромторге уточнили, что проект ГОСТа разработан рабочей группой по популяризации русской кухни при участии Роскачества. Документ объединяет лучшие практики приготовления, историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.

В ведомстве подчеркнули, что ГОСТ носит добровольный характер и служит ориентиром для предпринимателей, желающих работать в специализации "Русская кухня". Стандарт не ограничивает авторские отступления: блюда с нетипичными ингредиентами или изменённым способом приготовления будут считаться "русской кухней в авторском прочтении".

Первая часть проекта включает 133 блюда, в ближайшее время перечень пополнят еще не менее 130 позиций. При этом ГОСТ уже получил концептуальную поддержку ресторанного сообщества.

Ранее в России был утвержден новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к производству и качеству продукции. По новым правилам, для изготовления мороженой рыбы разрешается использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу. Изменения вступят в силу с июня 2026 года.

Читайте также


общество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика