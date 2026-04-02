ГОСТ на рыбу ужесточат в России

В России утвержден новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к производству и качеству продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

ГОСТ вступает в силу в июне 2026 года. Согласно новым правилам, для изготовления мороженой рыбы разрешается использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу.

Также стандарт устанавливает перечень видов рыб, подлежащих обязательной разделке, и предусматривает 13 способов разделки, включая обезглавленную, потрошеную, тушку и стейк.

Теперь выпуск продукции возможен при условии, что температура в теле рыбы или в толще продукта не превышает минус 18 градусов. Замораживание допускается поштучно, россыпью или блоками.

Срок годности будет отсчитываться от даты первичной заморозки, а не от расфасовки, что исключает возможность искусственного продления срока годности недобросовестными производителями.

Ранее Росстандарт завершил разработку обновленного межгосударственно гостандарта на тонизирующие напитки. Новые правила вступят в силу с января 2027 года. Главная цель стандарта – введение жестких требований к составу энергетиков.