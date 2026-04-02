02 апреля, 02:25

ГОСТ на рыбу ужесточат в России

В России утвержден новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к производству и качеству продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

ГОСТ вступает в силу в июне 2026 года. Согласно новым правилам, для изготовления мороженой рыбы разрешается использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу.

Также стандарт устанавливает перечень видов рыб, подлежащих обязательной разделке, и предусматривает 13 способов разделки, включая обезглавленную, потрошеную, тушку и стейк.

Теперь выпуск продукции возможен при условии, что температура в теле рыбы или в толще продукта не превышает минус 18 градусов. Замораживание допускается поштучно, россыпью или блоками.

Срок годности будет отсчитываться от даты первичной заморозки, а не от расфасовки, что исключает возможность искусственного продления срока годности недобросовестными производителями.

Ранее Росстандарт завершил разработку обновленного межгосударственно гостандарта на тонизирующие напитки. Новые правила вступят в силу с января 2027 года. Главная цель стандарта – введение жестких требований к составу энергетиков.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

