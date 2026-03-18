ГОСТ на нефть обновят в России впервые за 25 лет

Росстандарт планирует впервые за 25 лет ввести новый ГОСТ на нефть. Одним из новшеств станет изменение показателей, влияющих на безопасность нефти в обращении, поставках и транспортировке, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Новый стандарт вступит в силу в январе 2027 года. Он заменит документ, который действует с 2002 года. В первую очередь обновится само понятие нефти, которая будет трактоваться как жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава.

В актуализированном ГОСТе будет снижено значение массовой доли органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 градусов по Цельсию, с 10 до 6 микрограммов на грамм. По словам экспертов, это повысит безопасность нефти для агрегатов на перерабатывающих предприятиях.

Также будет введено новое ограничение во время производства и транспортировки нефти, по которому запрещается применять химические продукты, содержащие хлорорганические соединения.

Кроме того, ГОСТ установит единые технические требования к нефти, включая показатели с ключевым значением для ее приемки, контроля качества, транспортирования и дальнейшего использования. Среди таких показателей – содержание воды, механических примесей, хлористых солей и прочих веществ.

