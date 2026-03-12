ГОСТ для детских парикмахерских введут в России с декабря 2026 года

Фото: depositphotos/belchonock

Росстандарт утвердил ГОСТ для парикмахерских салонов, где обслуживают детей. Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2026 года, сообщает News.ru.

Действие стандарта охватывает различные парикмахерские и косметические услуги для детей возрастом от 1 года до 14 лет. При этом до достижения 10 лет ребенка обязан сопровождать родитель или другой законный представитель.

Согласно документу, детям можно стричь, укладывать волосы и делать безопасное временное окрашивание. Кроме того, салонам красоты разрешат делать детям временные татуировки, наклейки, рисунки красками, прокалывать уши и проводить спа-процедуры.

Под запрет подпали химическая завивка и выпрямление волос, использование кератина, осветление и постоянное окрашивание. Согласно новым правилам, посетителям до 14 лет не получится сделать в салонах татуаж, пирсинг и перманентный макияж. Все медицинские и косметологические услуги также недоступны для детей.

В новом ГОСТе содержатся указания, как следует оформить детскую парикмахерскую. Нужно оставить место для колясок, велосипедов и самокатов, а также установить кулер с водой. При дизайне помещения можно использовать мебель в виде популярных персонажей и повесить экраны, чтобы включать мультики и видеоигры.

Помимо парикмахерских услуг, салонам также разрешат проводить праздники и мастер-классы для детей.

