Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:30

Общество

ГОСТ для детских парикмахерских введут в России с декабря 2026 года

Фото: depositphotos/belchonock

Росстандарт утвердил ГОСТ для парикмахерских салонов, где обслуживают детей. Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2026 года, сообщает News.ru.

Действие стандарта охватывает различные парикмахерские и косметические услуги для детей возрастом от 1 года до 14 лет. При этом до достижения 10 лет ребенка обязан сопровождать родитель или другой законный представитель.

Согласно документу, детям можно стричь, укладывать волосы и делать безопасное временное окрашивание. Кроме того, салонам красоты разрешат делать детям временные татуировки, наклейки, рисунки красками, прокалывать уши и проводить спа-процедуры.

Под запрет подпали химическая завивка и выпрямление волос, использование кератина, осветление и постоянное окрашивание. Согласно новым правилам, посетителям до 14 лет не получится сделать в салонах татуаж, пирсинг и перманентный макияж. Все медицинские и косметологические услуги также недоступны для детей.

В новом ГОСТе содержатся указания, как следует оформить детскую парикмахерскую. Нужно оставить место для колясок, велосипедов и самокатов, а также установить кулер с водой. При дизайне помещения можно использовать мебель в виде популярных персонажей и повесить экраны, чтобы включать мультики и видеоигры.

Помимо парикмахерских услуг, салонам также разрешат проводить праздники и мастер-классы для детей.

Ранее стало известно, что с сентября 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на карандаши. Требования касаются карандашей в древесном и пластиковом корпусе, которые предназначаются для письма, черчения и рисования. При этом он не распространяется на механические карандаши и товары специального назначения.

Согласно документу, стержень должен находиться в оболочке симметрично продольной оси карандаша, а торцы должны быть перпендикулярны продольной оси. Также у каждого карандаша должна быть четкая, легко читаемая и контрастная маркировка с указанием товарного знака или наименования предприятия-изготовителя, а также степени твердости.

"Новости дня": в России введут ГОСТ на свежие фрукты

Читайте также


общество

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика