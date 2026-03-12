12 марта, 13:30Общество
ГОСТ для детских парикмахерских введут в России с декабря 2026 года
Росстандарт утвердил ГОСТ для парикмахерских салонов, где обслуживают детей. Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2026 года, сообщает News.ru.
Действие стандарта охватывает различные парикмахерские и косметические услуги для детей возрастом от 1 года до 14 лет. При этом до достижения 10 лет ребенка обязан сопровождать родитель или другой законный представитель.
Согласно документу, детям можно стричь, укладывать волосы и делать безопасное временное окрашивание. Кроме того, салонам красоты разрешат делать детям временные татуировки, наклейки, рисунки красками, прокалывать уши и проводить спа-процедуры.
Под запрет подпали химическая завивка и выпрямление волос, использование кератина, осветление и постоянное окрашивание. Согласно новым правилам, посетителям до 14 лет не получится сделать в салонах татуаж, пирсинг и перманентный макияж. Все медицинские и косметологические услуги также недоступны для детей.
В новом ГОСТе содержатся указания, как следует оформить детскую парикмахерскую. Нужно оставить место для колясок, велосипедов и самокатов, а также установить кулер с водой. При дизайне помещения можно использовать мебель в виде популярных персонажей и повесить экраны, чтобы включать мультики и видеоигры.
Помимо парикмахерских услуг, салонам также разрешат проводить праздники и мастер-классы для детей.
Ранее стало известно, что с сентября 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на карандаши. Требования касаются карандашей в древесном и пластиковом корпусе, которые предназначаются для письма, черчения и рисования. При этом он не распространяется на механические карандаши и товары специального назначения.
Согласно документу, стержень должен находиться в оболочке симметрично продольной оси карандаша, а торцы должны быть перпендикулярны продольной оси. Также у каждого карандаша должна быть четкая, легко читаемая и контрастная маркировка с указанием товарного знака или наименования предприятия-изготовителя, а также степени твердости.
