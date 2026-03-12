Форма поиска по сайту

12 марта, 16:32

Мэр Москвы

Собянин: началось строительство крупнейшего в России электродепо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин объявил в мессенджере MAX о начале строительства крупнейшего в России электродепо "Троицкое".

Мэр Москвы рассказал, что в этом электродепо будут обслуживать составы Троицкой линии метро, которую продолжают возводить.

В частности, в сентябре 2024 года были запущены станции "Тютчевская", "Генерала Тюленева", "Университет Дружбы Народов" и "Новаторская", а в декабре того же года открылись еще три станции: "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская". В сентябре прошлого года заработали станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".

Говоря про строительство нового электродепо, Собянин сообщил, что в планах по возведению 11 зданий на земельном участке, который находится между Калужским и Новомихайловским шоссе. Его площадь составляет 26,7 гектара.

Самым крупным объектом на территории электродепо будет производственно-административный блок площадью примерно 100 тысяч квадратных метров. Мэр отметил, что подобных комплексов по размерам и технологическому оснащению в России еще не строили.

По словам Собянина, в производственно-административном блоке расположится административно-бытовой корпус, секции производственных и бытовых помещений, мотодепо для обслуживания и ремонта моторельсового транспорта, отстойно-ремонтный корпус с цехами для эксплуатационного обслуживания и ремонта подвижного состава, а также участок мойки поездов и обточки колесных пар.

Кроме того, как рассказал мэр, планируется строительство 70 смотровых канав, что в два раза больше стандартного количества. Помимо этого, специалисты возведут полигон для обучения локомотивных бригад навыкам управления составов, а также энергетический комплекс для обслуживания нового электродепо.

Собянин уточнил, что строительство будет полностью завершено в 2029 году.

Ранее мэр рассказал, какие изменения ждут столичное метро в ближайшие годы. По его словам, в этом году планируется запуск первого отрезка Рублево-Архангельской линии от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Кроме того, к концу года первый в России беспилотный поезд начнет движение по графику с интервалами 60–90 секунд в часы пик. В 2027-м он будет совершать поездки с пассажирами, а к 2030-му будет реализован запуск первой линии беспилотного метро – БКЛ.

Собянин подвел итоги трех лет работы БКЛ

мэр Москвытранспортгород

