02 марта, 11:32

Транспорт

Двухпутный и однопутные тоннели появятся между метро "Кленовый бульвар" и "Курьяново"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Двухпутный и однопутные тоннели появятся между станциями "Кленовый бульвар" и "Курьяново" будущей Бирюлевской линии метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, оба тоннеля соединятся между собой при помощи переходной камеры. В сторону "Кленового бульвара" от камеры пройдут два однопутных тоннеля протяженностью около 1 130 метров каждый, а в сторону "Курьяново" – двухпутный тоннель длиной свыше 850 метров.

"Такое техническое решение обусловлено утвержденным проектом будущего радиуса – он предполагает устройство станций как с островными, так и с береговыми платформами", – указал Ефимов.

Заммэра напомнил, что станциями с островными платформами будут "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар" и "Бирюлево", а с береговыми – "Курьяново", "Москворечье", "Луганская", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская".

"Переключение движения будет осуществляться через специально организованную камеру, совмещенную с узлом тоннельной вентиляции", – объяснил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Сама переходная камера появится на пустыре неподалеку от Курьяновских очистных сооружений, на противоположном от музея-заповедника "Коломенское" берегу Москвы-реки. Два однопутных тоннеля от "Кленового бульвара" разместят под руслом Москвы-реки, указал он.

Аналогичную конструкцию ранее уже применяли во время строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), но для столичного метро это все еще редкость, резюмировал Гаман.

Бирюлевская линия должна соединить территорию бывшего ЗИЛ с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Ее длина составит свыше 22 километров, а число станций – 10. С этой ветки можно будет сделать пересадки на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую линию метро, а также на поезда Павелецкого направления МЖД.

Ранее специалисты завершили строительство двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро Москвы между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Закончить первый участок Рублево-Архангельской линии планируется в текущем году – она пройдет от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева".

транспортметростроительствогород

