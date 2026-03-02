Форма поиска по сайту

02 марта, 14:19

Политика

Организацию "Антивоенный комитет России" признали террористической

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд РФ признал террористической международную неправительственную организацию "Антивоенный комитет России" (АКР). Об этом сообщила пресс-служба высшей судебной инстанции.

В заявлении уточняется, что руководство объединением, а также контроль за реализацией прав и обязанностей осуществляет политик и предприниматель Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Судебная коллегия по административным делам запретила деятельность организации и ее структурных подразделений на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.

В октябре 2025-го против Ходорковского были возбуждены дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, а также о публичных призывах к террористической деятельности.

Следствие установило, что "АКР", в котором также участвует Ходорковский, одобрил в Берлине устав о ликвидации российской власти и организовал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) "учредительное собрание" как альтернативу правительству.

Кроме того, Ходорковский и члены АКР спонсировали военизированные нацподразделения Украины, признанные террористическими, а также набирали людей в формирования для насильственного захвата власти в России.

В отношении Ходорковского и его сообщников были организованы следственные мероприятия. В ФСБ России пообещали привлечь к ответственности лиц, причастных к деятельности движения "АКР".

