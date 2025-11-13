Политолог Шульман внесена в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Екатерина Шульман признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов)

Росфинмониторинг внес политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом в РФ) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

Также в списке фигурирует предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (внесен в перечень иноагентов в РФ).

В конце марта 2025 года МВД России объявило Шульман в розыск. Из базы ведомства следует, что политолога разыскивали по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретное ее название не разглашалось.

В апреле суд в Москве назначил Шульман штраф в размере 10 тысяч рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, который был признан иноагентом и нежелательной организацией на территории России. Прокуратура обратила внимание, что политолог представлена в различных статьях как эксперт данной организации.

Зимин был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере в начале 2023 года. С 2011 года он являлся публичным спонсором политика Алексея Навального, внесенного в перечень террористов и экстремистов, и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом, экстремистской и террористической организацией, а также запрещен на территории РФ).

Сам предприниматель назвал заведенное на него дело политическим преследованием, мишурой, предлогом и маскировкой. Спустя время Зимина заочно арестовали.

