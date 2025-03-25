МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Екатерина Шульман признана в РФ иноагентом)

МВД России объявило в розыск юриста и политолога Екатерину Шульман (включена в реестр иноагентов в России). Это следует из базы розыска ведомства.

Политолога разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретное наименование статьи не уточняется.

Минюст РФ внес Шульман в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.

Между тем следователи объявили в розыск уже 4 899 лиц, которые находятся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Все разыскиваемые подозреваются или обвиняются по различным статьям Уголовного кодекса России.

Всего же в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга находятся 16 893 физических лица.

