Минюст РФ во второй раз признал телеканал "Дождь" иноагентом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст России включил во второй раз в реестр иностранных агентов телеканал "Дождь". Об этом сказано на сайте ведомства.

Так, по информации министерства, телеканал "Дождь" является площадкой для иноагентов и представителей организаций, входящих в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Также сказано, что телеканал вел деятельность, которая была нацелена на формирование негативного образа страны и российской армии, включая спецоперацию.

Минюст уточнил, что "Дождь" занимался созданием и распространением недостоверных сведений о принимаемых властями России решениях. При этом телеканал уже признавался иноагентом в 2021 году.

Кроме того, список иноагентов пополнили социолог Игорь Эйдман, руководитель проекта "Ковчег" Анастасия Буракова и сам проект.

Также отмечается, что по причине прекращения деятельности из реестра иноагентов исключены региональный благотворительный фонд "Самарская губерния" и межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург".

Ранее Минюст признал американский "Центр анализа европейской политики" нежелательным в России. 23 октября нежелательной в РФ организацию признала Генпрокуратура. По информации с сайта CEPA, центр занимается "укреплением трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ".



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