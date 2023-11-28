Минюст признал Center for European Policy Analysis нежелательной в РФ организацией

Фото: скриншот видео youtube.com/Center for European Policy Analysis CEPA

Минюст признал американский "Центр анализа европейской политики" (Center for European Policy Analysis) нежелательным в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Центр внесли в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. 23 октября нежелательной в РФ организацию признала Генпрокуратура.

По информации с сайта CEPA, центр занимается "укреплением трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ".

Ранее в реестр нежелательных организаций в РФ попала польская Civil Council. Организация попала в реестр на основании решения российской Генпрокуратуры.

