Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных в РФ

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Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста.

Ранее деятельность польской ассоциации Stowarzyszenie Za Wolna Rosje ("За свободную Россию") признала нежелательной в стране Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, участники организации агитируют граждан РФ вступать в украинские добровольческие батальоны в составе ВСУ. Идейными вдохновителями данной ассоциации являются уехавшие в Польшу и ставшие резидентами государств Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст.

В ГП заявили, что организация создает проекты по идеологической обработке региональных представителей СМИ, чтобы они участвовали в пропагандистских кампаниях против РФ. Речь идет в том числе о дискредитации деятельности консульских и дипломатических учреждений РФ при организации за границей выборов.

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