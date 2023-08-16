Генпрокуратура признала нежелательной в РФ польскую ассоциацию "За свободную Россию"

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Российская Генпрокуратура признала нежелательной в стране деятельность польской ассоциации Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" ("За свободную Россию"), сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным ГП, участники организации агитируют граждан РФ пополнить ряды украинских добровольческих батальонов в составе ВСУ. Идейными вдохновителями данной ассоциации являются уехавшие в Польшу и ставшие резидентами государств Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. В ведомстве добавили, что они готовят группы сопротивления.

"Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой, при этом Сергеева и Хармаст причисляют себя к "репрессированному" гражданскому обществу", – говорится в сообщении.

Организация якобы создает проекты по идеологической обработке региональных представителей СМИ, чтобы они участвовали в пропагандистских кампаниях против РФ. Речь идет в том числе о дискредитации деятельности консульских и дипломатических учреждений РФ при организации за границей выборов.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу на территории России иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей"). В ведомстве заявили, что члены компании публикуют информацию о Вооруженных силах РФ, в том числе персональные данные военных.

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