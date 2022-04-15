Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Дудя и Шульман

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман, журналиста Юрия Дудя и еще семь человек, следует из соответствующего перечня ведомства.

В реестр СМИ-иноагентов ведомство также внесло карикатуриста Сергей Елкина, Регину Дзугкоеву, Карена Шаиняна, Марию Сабунаеву, Алексея Семенова, Кирилла Кругликова и Романа Доброхотова.

Ранее министерство юстиции России внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, шесть человек. В перечень были включены Иван Дремин, известный как рэпер Face, журналист Марк Фейгин, Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и Дмитрий Дубровский.

