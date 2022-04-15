Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Дудя и Шульман

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман, журналиста Юрия Дудя и еще семь человек, следует из соответствующего перечня ведомства.
В реестр СМИ-иноагентов ведомство также внесло карикатуриста Сергей Елкина, Регину Дзугкоеву, Карена Шаиняна, Марию Сабунаеву, Алексея Семенова, Кирилла Кругликова и Романа Доброхотова.
Ранее министерство юстиции России внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, шесть человек. В перечень были включены Иван Дремин, известный как рэпер Face, журналист Марк Фейгин, Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и Дмитрий Дубровский.
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: