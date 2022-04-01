Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов еще 8 человек

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции России включило еще восемь человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В частности, в списке оказался российский публицист Евгений Понасенков.

Кроме него, перечень пополнился корреспондентом телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Марией Борзуновой, основателем издания The Bell Елизаветой Осетинской, журналистками Аллой Константиновой и Анной Голубевой, а также Мурадом Мурадовым, Виктором Воробьевым и Ириной Малковой.

Таким образом, теперь в реестре значатся 127 различных изданий и журналистов.

До этого Минюст РФ включил немецкое издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов. В ведомстве объяснили данное решение получением документов от уполномоченных органов государственной власти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимость закона об иноагентах в России неоспорима. В то же время он не исключил, что соответствующие нормы будут доработаны, а правоприменение отрегулировано.

