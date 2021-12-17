Необходимость закона об иноагентах в РФ неоспорима – Песков

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Необходимость закона об иноагентах в России неоспорима. Об этом в интервью RTVI заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Должен ли быть закон об иноагентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Путин. Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается", – убежден пресс-секретарь президента.

При этом Песков считает, что закон будут дорабатывать, отрегулировав его правоприменение.

Так, представитель Кремля не исключает, что в будущем средства массовой информации будут объявлять иноагентами не сразу, предоставляя им возможность "исправиться".

"Может быть, нужно заранее уведомлять СМИ, нужно СМИ давать шанс исправить ситуацию. Это уже нужно экспертам определять, но, по крайней мере, можно, наверное, я здесь уже рассуждаю вслух, не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что "у вас наблюдаются признаки иноагента, если вы в течение такого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом", – полагает Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский закон об иноагентах гораздо мягче, чем аналогичные правовые акты в других странах. По его словам, там сотрудников СМИ, которые считаются иноагентами, вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение.