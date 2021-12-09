Путин заявил, что российский закон об иноагентах гораздо мягче зарубежных аналогов

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский закон об иноагентах гораздо мягче, чем аналогичные правовые акты в других странах. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Вы можете представить себе какую-нибудь российскую неправительственную организацию где-нибудь в Европе или Штатах, которая занимает критическую позицию в отношении политики этих государств? Даже представить такого невозможно, уверяю вас! Мгновенно сотрут с лица земли сразу!" – заявил Путин.

По его словам, сотрудников отечественных СМИ, которые в других странах считаются иноагентами, вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение.

"Все, что мы делаем, – это легкое напоминание того, что используется в других странах для защиты своего суверенитета и своей внутренней политики", – добавил Путин.

При этом президент подчеркнул важность юридической выверенности инструментов.

"Чтобы ни в коем случае понятия не подменялись и не мешали бы патриотически настроенным людям с критическим взглядом на то, что происходит в стране, эффективно осуществлять свою деятельность в интересах нашего государства и нашего народа", – заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что основной функцией законов о СМИ-иноагентах является защита России от вмешательства извне, однако их необходимо применять с большой осторожностью, чтобы не нанести удар по полезным для развития страны институтам.

