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Политика

09 декабря, 23:04

Путин прокомментировал дело "Мемориала"

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил надежду, что судебное разбирательство по делу правозащитного центра "Мемориал" (организация признана в РФ иноагентом) будет объективным. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он напомнил, что судебный процесс пока не завершен. При этом президент пообещал проследить за разбирательством.

Ранее Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации "Мемориала" (организация признана в РФ иноагентом). Поводом для искового заявления стало нарушение закона об иностранных агентах со стороны организации.

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