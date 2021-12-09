Путин прокомментировал дело "Мемориала"

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Владимир Путин выразил надежду, что судебное разбирательство по делу правозащитного центра "Мемориал" (организация признана в РФ иноагентом) будет объективным. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он напомнил, что судебный процесс пока не завершен. При этом президент пообещал проследить за разбирательством.

Ранее Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации "Мемориала" (организация признана в РФ иноагентом). Поводом для искового заявления стало нарушение закона об иностранных агентах со стороны организации.

