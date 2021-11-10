Минюст РФ признал иноагентом издание "Как бы инагент"

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Министерство юстиции РФ внесло издание "Как бы инагент" в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований законодательства первыми в стране журналистами, признанными СМИ-иноагентами, – Денисом Камалягиным, Дарьей Апахончич и Сергеем Маркеловым. Требования направлены на повышение информационной прозрачности их работы.

Камалягин, Апахончич и Маркелов были признаны иноагентами в конце декабря 2020 года.

Накануне Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов еще пять человек. В их числе – адвокат Иван Павлов, защищавший советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, а также Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев и Елена Скворцова.

