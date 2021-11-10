Минюст РФ признал иноагентом издание "Как бы инагент"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Министерство юстиции РФ внесло издание "Как бы инагент" в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований законодательства первыми в стране журналистами, признанными СМИ-иноагентами, – Денисом Камалягиным, Дарьей Апахончич и Сергеем Маркеловым. Требования направлены на повышение информационной прозрачности их работы.
Камалягин, Апахончич и Маркелов были признаны иноагентами в конце декабря 2020 года.
Накануне Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов еще пять человек. В их числе – адвокат Иван Павлов, защищавший советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, а также Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев и Елена Скворцова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: