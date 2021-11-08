Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 5 человек

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-иноагентов пять человек, среди которых адвокат Иван Павлов, защищавший советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в реестр попали Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев и Елена Скворцова.
Ранее Минюст России признал иноагентами юридические лица изданий "Росбалт" и Republic. В перечне иностранных агентов также оказалась НКО "Якутия – Наше Мнение". Организация была создана россиянином С. Ю. Петровым, ранее признанным в стране иностранным агентом.
Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" отметил, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Также президент заверил, что включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.
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