Песков оценил предложения об отмене закона о СМИ-иноагентах

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Предложения об отмене закона о СМИ-иноагентах были отвергнуты, однако правоприменительная практика в этой сфере может обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Кремль не может быть арбитром в вопросе разъяснения причин признания СМИ иноагентами. Данную функцию выполняет Минюст РФ.

"Ведомство выполняет свои функции в соответствии с теми положениями закона, которые ведомству дают такие полномочия и обязанности. Мы это никак не можем комментировать. А за разъяснениями причин, которые привели к тем или иным решениям, конечно, вы должны обращаться именно туда", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Минюст признал иноагентами юридические лица изданий "Росбалт" и Republic (учредитель ООО "Москоу диджитал медиа". – Прим. ред.).

До этого в список иноагентов попала некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение". Организация была создана россиянином С. Ю. Петровым, ранее признанным в стране иностранным агентом.