Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов НКО "Якутия – Наше Мнение"

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Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение", сообщает ТАСС.

Организация была создана россиянином С. Ю. Петровым, ранее признанным в стране иностранным агентом.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, девять журналистов и три компании.

Среди журналистов, включенных в реестр, есть бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, "Дождя" (СМИ, выполняющее функции иноагента), "Настоящего времени" (СМИ, выполняющее функции иноагента), издания "7х7" и радиостанции "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента).

Ведомство также включило в реестр СМИ-иноагентов ООО "МЕМО", американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation (владеет интернет-изданием mnews.world) и Stichting Bellingcat (зарегистрирована в Нидерландах 11 июля 2018 года).