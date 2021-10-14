Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов НКО "Якутия – Наше Мнение"

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Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение", сообщает ТАСС.
Организация была создана россиянином С. Ю. Петровым, ранее признанным в стране иностранным агентом.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, девять журналистов и три компании.
Среди журналистов, включенных в реестр, есть бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, "Дождя" (СМИ, выполняющее функции иноагента), "Настоящего времени" (СМИ, выполняющее функции иноагента), издания "7х7" и радиостанции "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента).
Ведомство также включило в реестр СМИ-иноагентов ООО "МЕМО", американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation (владеет интернет-изданием mnews.world) и Stichting Bellingcat (зарегистрирована в Нидерландах 11 июля 2018 года).
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