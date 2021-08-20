Телеканал "Дождь" включили в реестр иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ включило телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Также в список иноагентов попал латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания: Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина, главный редактор Роман Анин и редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун.

Кроме того, иноагентом признан глава общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степан Петров.

Ранее Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных организаций, выполняющих функции иноагента, движение "Голос". В ведомстве объяснили, что движение финансировала гражданка Армении.

Закон об иностранных агентах, который Владимир Путин подписал в конце прошлого года, устанавливает уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.

Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.

