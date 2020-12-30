Путин подписал закон о регулировании деятельности иноагентов

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Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.

Согласно закону, список иноагентов может размещаться в интернете в открытом доступе. СМИ, подходящие под этот статус, должны указывать его в своих публикациях. В то же время это не будет распространяться на интернет-пользователей и блогеров.

Кроме того, статус иноагента должны будут указывать в своих материалах физлица-иноагенты. Это требование также будет касаться учредителей, членов, участников и руководителей политобъединений и НКО-иноагентов.

В документе в том числе отмечается, что физические лица, являющиеся иноагентами, не смогут занимать должности на государственной службе. Также им будет запрещен доступ к государственной тайне.

Ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за клевету в интернете. Он нацелен на устранение пробела в правовом регулировании при правоприменении статьи "Клевета". Отмечается, что при публичном выступлении нарушителю могут выписать штраф до одного миллиона рублей или постановление о выполнении обязательных работ на срок до 240 часов.

