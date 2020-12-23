Госдума приняла закон о наказании за клевету в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за клевету в интернете. Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Изменения внесены в статью "Клевета". Они предусматривают устранение пробела в правовом регулировании и дополнение УК РФ положением, которое устанавливает уголовную ответственность за клевету, переданную посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
Согласно закону, за клевету в интернете, СМИ или при публичном выступлении нарушителю могут выписать штраф до одного миллиона рублей или постановление о выполнении обязательных работ на срок до 240 часов.
Также нарушителя за подобные деяния могут обязать выполнять принудительные работы на срок до двух лет или арестовать на срок до двух месяцев. Помимо этого, законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Также ужесточается ответственность за распространение ложной информации с использованием служебного положения. За это могут назначить наказание в виде лишения свободы до трех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.
Ранее Вяткин отмечал, что закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов ответственности за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство.
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