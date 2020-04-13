Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:15

В Госдуме поддержали инициативу ужесточить наказание за травлю в интернете

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/liliya

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу ужесточить наказание за травлю в Сети. Однако депутат считает необходимым обсудить данный вопрос с экспертами из правоохранительных органов и общественностью.

Он отметил, что на данный момент Госдума проводит большую работу, направленную на ограничение доступа к сайтам противоправного характера, но все чаще именно в социальных сетях они сталкиваются со случаями оскорблений и угроз.

Кудрявцев заявил, что сейчас человек может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство.

"Лицо, которое подвергается таким нападкам, может обратиться в правоохранительные органы, сделав скриншот экрана. У нас есть и административная, и уголовная ответственность за клевету и оскорбления", – пояснил депутат.

Однако, по его словам, статистика показывает, что граждане не так часто пользуются данным механизмом.

Тема есть, ее стоит проработать, посмотреть мнение экспертов, посмотреть статистику.
Максим Кудрявцев
депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи


Кудрявцев обратил особое внимание на то, что травле в Сети чаще всего подвергаются школьники.

Депутат заявил, что интернет – слишком чувствительная среда, чтобы принимать решения без мнения экспертов. "У законодателей нет задачи излишне зарегулировать интернет. Эта настолько чувствительная среда, что такие решения нужно принимать очень взвешенно и обдуманно. Дискуссия пошла, мы будем работать с экспертами из правоохранительных органов, с общественностью. Будем какую-то точку зрения прорабатывать. Проблема существует, надо ею заниматься", – считает Кудрявцев.

Ранее Общественная палата (ОП) России выступила с предложением ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Авторы инициативы предложили внести наказание сроком до 7 лет принудительных работ за сетевую угрозу убийством и тяжким причинением вреда здоровью. За клевету, в свою очередь, могут наказать штрафом до 6 миллионов рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать