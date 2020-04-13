В Госдуме поддержали инициативу ужесточить наказание за травлю в интернете

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу ужесточить наказание за травлю в Сети. Однако депутат считает необходимым обсудить данный вопрос с экспертами из правоохранительных органов и общественностью.
Он отметил, что на данный момент Госдума проводит большую работу, направленную на ограничение доступа к сайтам противоправного характера, но все чаще именно в социальных сетях они сталкиваются со случаями оскорблений и угроз.
Кудрявцев заявил, что сейчас человек может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство.
"Лицо, которое подвергается таким нападкам, может обратиться в правоохранительные органы, сделав скриншот экрана. У нас есть и административная, и уголовная ответственность за клевету и оскорбления", – пояснил депутат.
Однако, по его словам, статистика показывает, что граждане не так часто пользуются данным механизмом.
Кудрявцев обратил особое внимание на то, что травле в Сети чаще всего подвергаются школьники.
Депутат заявил, что интернет – слишком чувствительная среда, чтобы принимать решения без мнения экспертов. "У законодателей нет задачи излишне зарегулировать интернет. Эта настолько чувствительная среда, что такие решения нужно принимать очень взвешенно и обдуманно. Дискуссия пошла, мы будем работать с экспертами из правоохранительных органов, с общественностью. Будем какую-то точку зрения прорабатывать. Проблема существует, надо ею заниматься", – считает Кудрявцев.
Ранее Общественная палата (ОП) России выступила с предложением ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Авторы инициативы предложили внести наказание сроком до 7 лет принудительных работ за сетевую угрозу убийством и тяжким причинением вреда здоровью. За клевету, в свою очередь, могут наказать штрафом до 6 миллионов рублей.
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