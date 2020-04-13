Наказание за травлю в Сети предложили внести в УК РФ

08:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Общественная палата (ОП) России выступила с предложением ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Как сообщает газета "Известия", обращение направлено в Госдуму и Совет Федерации.
"Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности – вплоть до уголовной – за травлю в Сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях", – заявил председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По словам автора инициативы, сейчас в законодательных актах не предусмотрена ответственность за оскорбительное поведение в Сети.
В Общественной палате предложили внести наказание сроком до 7 лет принудительных работ за сетевую угрозу убийством и тяжким причинением вреда здоровью. За клевету, в свою очередь, могут наказать штрафом до 6 миллионов рублей.
В феврале Общероссийский профсоюз образования предложил ужесточить ответственность родителей за издевательства детей над учителями. Предложенная поправка в Уголовный кодекс РФ подразумевает введение штрафов до 5 тысяч рублей.
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