В Минпросвещения рассказали о проблеме с агрессией школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В министерстве просвещения РФ считают, что исключительно штрафами и санкциями проблему с агрессией школьников не решить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
В ведомстве считают, что только комплексный подход поможет минимизировать конфликтные ситуации в образовательных учреждениях. Речь идет о повышении доступности и качества образования, престиже педагогического труда, повышении информированности родителей об учебе детей, а также о создании в школах атмосферы взаимного уважения.
"Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями... Именно комплексный подход позволит свести к минимуму конфликтные ситуации", – заявили в министерстве.
В пресс-службе также добавили, что благодаря нацпроекту "Образование" родители получают квалифицированную помощь в области образования и воспитания. В школах также увеличивается количество психологов, способных оказать поддержку в трудных и спорных ситуациях как учащимся, так и родителям и педагогам.
В январе в министерстве просвещения РФ сообщили, что планируют разработать программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Предполагается, что школьники научатся контролировать свои и распознавать чужие эмоции.
В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы снизить число случаев травли в современных школах, представителям министерства и руководителям образовательных учреждений необходимо проводить совместную работу по выявлению девиантного поведения и оказанию своевременной квалифицированной помощи ребенку, его родителям, педагогам с учетом ценностей дружбы, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии.
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