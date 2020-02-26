В Минпросвещения рассказали о проблеме с агрессией школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве просвещения РФ считают, что исключительно штрафами и санкциями проблему с агрессией школьников не решить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве считают, что только комплексный подход поможет минимизировать конфликтные ситуации в образовательных учреждениях. Речь идет о повышении доступности и качества образования, престиже педагогического труда, повышении информированности родителей об учебе детей, а также о создании в школах атмосферы взаимного уважения.

"Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями... Именно комплексный подход позволит свести к минимуму конфликтные ситуации", – заявили в министерстве.

В пресс-службе также добавили, что благодаря нацпроекту "Образование" родители получают квалифицированную помощь в области образования и воспитания. В школах также увеличивается количество психологов, способных оказать поддержку в трудных и спорных ситуациях как учащимся, так и родителям и педагогам.

В январе в министерстве просвещения РФ сообщили, что планируют разработать программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Предполагается, что школьники научатся контролировать свои и распознавать чужие эмоции.

В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы снизить число случаев травли в современных школах, представителям министерства и руководителям образовательных учреждений необходимо проводить совместную работу по выявлению девиантного поведения и оказанию своевременной квалифицированной помощи ребенку, его родителям, педагогам с учетом ценностей дружбы, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии.

