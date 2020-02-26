Ракова рассказала о контроле качества питания в образовательных учреждениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2019 году в столичных образовательных учреждениях вспышек инфекционных заболеваний, связанных с питанием, зафиксировано не было, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, была проведена большая работа с точки зрения обеспечения качества и безопасности питания в образовательных учреждениях. Контроль над качеством продуктов повысили после вспышки, которая произошла в конце 2018 года.

На микробиологическое исследование направляются дополнительно различные молочные продукты, что также снижает риск возникновения инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в столице появится электронный сервис, оповещающий родителей о школьном меню. Разработка системы будет вестись до мая. Его созданием занимается столичный департамент информационных технологий.

Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство родителей удовлетворены качеством питания детей в столичных школах.