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Город

18:35

Эксперт рассказала о контроле качества питания в школьных столовых Москвы

город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Родители московских школьников всегда могут обратиться к директору школы, чтобы посетить столовую и проверить качество питания детей, рассказала Агентству "Москва" председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Наталья Анпеткова.

По ее словам, родители могут внести свои предложения по формированию меню через управляющий совет школы. Также в дни открытых дверей протестировать меню и качество питания в столовых могут СМИ и блогеры. Специалист подчеркнула, что рацион сбалансирован и содержит необходимое количество белков, жиров и углеводов для полноценного развития.

Она уточнила, что в каждой школе используют одни и те же продукты, но меню везде разное. Оно формируется в зависимости от сезонности и калорийности суточного рациона, а также возраста учеников.

Ранее блогер Татьяна Родионова посетила столовую одной из столичных школ, где оценила разнообразное меню и качество еды. После этого СМИ сообщили, что качество питания в московских школах сильно отличается.

До этого заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила ситуацию с закрытием школ на карантин. По ее словам, школы самостоятельно принимают решение о закрытии на карантин классов, где доля заболевших ОРВИ и гриппом учеников составляет 25%.

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