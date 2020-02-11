Более половины школ в Москве предлагает ученикам предпрофессиональное образование

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В систему предпрофессионального образования вошло более половины столичных школ, сообщил Сергей Собянин в ходе IV международной конференции по управлению качеством образования "Как помочь школьникам с профессиональным самоопределением?".

"Сегодня в образовательных центрах Москвы численность учащихся, воспитанников составляет 3,5–4,5 тысячи человек, и это возможность параллельно создавать четыре-пять классов, в которых можно получать на выбор различное предпрофессиональное образование: инженерное, медицинское, академическое, IT-классы, кадетское образование", – приводит слова мэра Агентство "Москва".

Собянин подчеркнул, что ведется тщательная работа со школами, вузами, ведущими предприятиями, чтобы предпрофессиональное образование было интересным.

По его словам, главным является обеспечение качественным образованием каждую школу.

"Это главный залог дальнейшего движения, успешного поступления в профессиональные учебные заведения, предпрофессиональной подготовки", – пояснил мэр, отметив, что проведенная модернизация школьного образования дала свои положительные результаты.

В качестве примера он назвал количество выпускников, которые набрали более 220 баллов на ЕГЭ.

"За последние годы число выпускников, которые набирали более 220 баллов на трех экзаменах, увеличилось в три раза. Число школьников – победителей и призеров всероссийских олимпиад увеличилось в три раза", – подчеркнул мэр.

Ранее стало известно, что более 85 тысяч человек сдадут единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году в Москве. Среди заявившихся на сдачу экзамена более 64 тысяч выпускников текущего года и больше 12 тысяч человек, которые окончили обучение в прошлых годах.

Выпускные экзамены в 2020 году традиционно пройдут в три этапа – досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (c 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Записаться на экзамен можно было через личный кабинет на портале mos.ru во вкладке "Образование".

Кроме того, с 1 марта по 30 апреля 2020 года будет проходить предпрофессиональный экзамен. Организаторы предусмотрели две части – теоретическую и практическую. Сначала школьникам предстоит ответить на вопросы проверочного задания, а потом на базе партнеров проекта решить прикладные задачи.

Для участия в экзамене старшеклассникам необходимо до 10 января 2020 года подать в школу согласие на обработку персональных данных и соответствующее заявление (образцы размещены на сайте Московского центра качества образования). В заявке требуется указать вуз и направление подготовки для практической части экзамена.

Высокие результаты предпрофессионального экзамена гарантируют до 10 дополнительных баллов к результату ЕГЭ, что актуально для поступления.

