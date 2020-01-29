Как изменятся правила сдачи ЕГЭ в 2020 году

Январь подходит к концу, а это значит, что у школьников остается не так много времени, чтобы подать заявление на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ). Роспотребнадзор напоминает: прием документов ведется до 1 февраля включительно. Как и раньше, московские ученики выпускных классов имеют возможность подавать заявление онлайн через личный кабинет на портале mos.ru. Разбираемся, какие изменения произошли в системе итоговой государственной аттестации в текущем году.



Что осталось без изменений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По традиции ЕГЭ в 2020 году пройдет в три потока. Досрочный период сдачи экзаменов начнется 20 марта и продлится до 13 апреля. Основной – с 25 мая по 29 июня, а дополнительный – с 4 по 22 сентября. Как и раньше, экзамены по русскому языку и математике остаются обязательными. Что же касается остальных предметов, то школьник может сдавать их по выбору, указав любое количество в своем заявлении.

При этом ориентироваться нужно на требования вузов, которые указывают, какие дисциплины засчитывают в качестве вступительных испытаний. Напомним: в текущем году все еще разрешено подавать документы в пять учебных заведений по трем специальностям.

Никаких изменений в содержании экзамена по математике, информатике, биологии, химии, а также английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам не будет. В экзамене по географии, истории, литературе и русскому языку содержание и структура заданий прежние, однако появились некоторые уточнения по их оценке. В частности, речь идет о сочинении.

Что поменялось

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В содержании экзамена по физике, обществознанию и китайскому языку в этом году внесли некоторые изменения. Что касается физики, то с этого года задача № 25 требует решения с развернутым ответом. Максимальная оценка за нее – 2 балла. Соответственно, количество заданий с развернутым ответом возросло с 5 до 6 штук. Кроме того, задача № 24, которая проверяет знания учеников по астрофизике, была усложнена. Теперь экзаменующимся предлагается выбрать все верные ответы – их может быть или два, или три. Раньше в списке возможных вариантов было всего два правильных ответа.

По обществознанию детализированы формулировки заданий № 28 и 29. Также внесены коррективы в систему их оценки. А за выполнение задания № 16, которое проверяет знание основ конституционного строя РФ, прав и свобод человека и гражданина, с этого года можно получить максимально один балл. Раньше правильный ответ оценивался в 2 балла.

Больше всего изменений произошло в экзамене по китайскому языку: поменялись форматы некоторых заданий в разделе "Аудирование". Их число уменьшено до 9, а также были введены два диалогических текста. В разделе "Чтение" количество заданий уменьшилось до 5 штук. При этом появились задания на выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенного списка. А раздел "Письмо" пополнился заданием № 28. Оно требует написания личного письма. За выполнение этого задания максимально можно получить 8 баллов. Напомним: впервые ЕГЭ по китайскому языку ученики сдавали в 2019 году.



Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Помимо изменений в содержании экзаменов, усилили и контроль за школьниками в некоторых регионах. В частности, к процессу выявления нарушителей экзаменационного порядка в этом году подключат нейросеть. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.





Сергей Кравцов руководитель Рособрнадзора С развитием таких технологий, как нейросети, стало возможным выявление нарушений путем анализа поведения человека. В 2020 году планируется применение технологии машинного зрения на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации.

Проще говоря, внедряется технология машинного анализа видеотрансляций ЕГЭ из аудиторий с экзаменующимися. Если на месте кто-то начнет, например, переговариваться или ходить по классу, то система сформирует "подозрение на нарушение".

"Такие "подозрения на нарушения" поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение (подтвердит или отклонит его)", – пояснил Кравцов.

Кроме того, Рособрнадзор собирается расширить применение системы распознавания лиц для предотвращения подмены личности. В 2019 году такую технологию успешно опробовали в Ингушетии. В текущем году эксперимент хотят распространить и на другие регионы страны.



Ефимова Мария