Стало известно об изменениях в выдаче школьных аттестатов

В школьных аттестатах могут появиться новые отметки

В министерстве просвещения рассказали о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Она сообщила, что согласно изменениям учителя будут ставить отметку "зачтено" за ряд предметов, в частности, за изобразительное искусство, музыку и физкультуру.

Также Васильева добавила, что некоторые образовательные учреждения уже давно используют систему "зачет" – "незачет", однако при получении школьного аттестата все оценки переводились на пятибалльную шкалу.

"Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", – отметила министр просвещения.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможность введения системы распознавания лиц на ЕГЭ. Сообщалось, что технически это можно сделать. Однако обращалось внимание, что нужно провести правовую экспертизу данной инициативе.