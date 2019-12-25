В Госдуме высказались о введении системы распознавания лиц на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил возможность внедрения системы распознавания лиц во время проведения ЕГЭ.

По его словам, технически это можно сделать. Однако депутат обратил внимание, что нужно провести правовую экспертизу, сообщает RT.

Если по законам это не ущемляет права школьников, не разглашает конфиденциальную информацию, то следует проработать вопрос со стоимостью и актуальностью инициативы, отметил он.

Рособрнадзор собирается внедрить систему распознавания лиц на ЕГЭ в регионах в 2020 году для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности. Эксперимент уже проходил в Ингушетии. Система видеоаналитики была успешно протестирована в восьми пунктах проведения экзамена.

Роспотребнадзор также хочет применить поведенческий анализ действий экзаменуемых с использованием нейросети. Система будет сигнализировать наблюдателям о разговорах между учениками, хождении по классу и других нарушениях.