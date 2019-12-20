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Общество

12:12

Голикова заявила об отсутствии оснований для отмены ЕГЭ

образование общество наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что на данный момент в России не существует оснований для отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает Агентство "Москва" по итогам встречи чиновницы со школьниками.

"У этого экзамена есть как сторонники, так и противники. Но что я хочу сказать – ЕГЭ предоставил достаточно широкие возможности всем. Это, наверное, основной результат введения данного института. Отказываться от ЕГЭ, наверное, нет оснований, потому что это все-таки доступность для всех", – заявила Голикова.

Ранее компания Maximum Education провела исследование, результаты которого показали, что порядка 52 процентов одиннадцатиклассников не считают себя достаточно готовыми к государственному экзамену и оценивают свои знания на тройку.

Эксперты связывают неуверенность школьников с переживаниями о высокой конкуренции за бюджетные места в университетах. Значительная часть выпускников готовится плотно заниматься в предстоящие зимние каникулы.

С 2009 года ЕГЭ является единственной формой вступительных испытаний для поступления в высшие учебные заведения.

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