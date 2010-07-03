Более 63 тыс московских школьников написали итоговое сочинение

08:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 63 тысяч выпускников столичных школ написали итоговое сочинение 4 декабря. Результаты опубликуют не позднее 18 декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Свыше 63 тысяч столичных школьников 4 декабря написали итоговое сочинение, из них более 100 – итоговое изложение", – говорится в сообщении.
Школьники могли выбрать тему из пяти предложенных: "Согласны ли Вы с убеждением автора романа "Война и мир", что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?", "Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?", "Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?", "Считаете ли Вы смирение добродетелью?" и "Что мешает взаимопониманию между любящими?".
Результаты и изображения бланков участников итогового сочинения (изложения) разместят на mos.ru.
Как отмечается, участники, которые не написали сочинение (изложение) по уважительным причинам, смогут это сделать 5 февраля и 6 мая.
Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов. Экзамен оценивается по системе "зачет"/"незачет".
Ранее стало известно о возможности сдавать ЕГЭ онлайн. При этом в Рособрнадзоре отметили, что технологию удаленной сдачи экзамена не планируют вводить в ближайшие два года.
Руководитель Рособрнадзора напомнил, что технологии и современные разработки активно внедряются в механизм проведения ЕГЭ. Например, часть школ уже получает задания по интернету с помощью защищенного канала связи. В будущем году к тестированию этого формата могут перейти примерно половина регионов России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: