Более 63 тыс московских школьников написали итоговое сочинение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 63 тысяч выпускников столичных школ написали итоговое сочинение 4 декабря. Результаты опубликуют не позднее 18 декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Свыше 63 тысяч столичных школьников 4 декабря написали итоговое сочинение, из них более 100 – итоговое изложение", – говорится в сообщении.

Школьники могли выбрать тему из пяти предложенных: "Согласны ли Вы с убеждением автора романа "Война и мир", что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?", "Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?", "Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?", "Считаете ли Вы смирение добродетелью?" и "Что мешает взаимопониманию между любящими?".

Результаты и изображения бланков участников итогового сочинения (изложения) разместят на mos.ru.

Как отмечается, участники, которые не написали сочинение (изложение) по уважительным причинам, смогут это сделать 5 февраля и 6 мая.

Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов. Экзамен оценивается по системе "зачет"/"незачет".

Ранее стало известно о возможности сдавать ЕГЭ онлайн. При этом в Рособрнадзоре отметили, что технологию удаленной сдачи экзамена не планируют вводить в ближайшие два года.

Руководитель Рособрнадзора напомнил, что технологии и современные разработки активно внедряются в механизм проведения ЕГЭ. Например, часть школ уже получает задания по интернету с помощью защищенного канала связи. В будущем году к тестированию этого формата могут перейти примерно половина регионов России.

